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22 ноября, 14:29

Трогательное видео: В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

Москалькова: В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

Омбудсмен Татьяна Москалькова с возвращёнными на Родину жителями Курской области. Обложка © Telegram / Москалькова Татьяна

Омбудсмен Татьяна Москалькова с возвращёнными на Родину жителями Курской области. Обложка © Telegram / Москалькова Татьяна

В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями. Этого удалось добиться в результате переговорного процесса, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Возвращение жителей Курской области в Россию. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе сего года. Всё это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — говорится в сообщении Москальковой, опубликованном в её телеграм-канале.

Омбудсмен добавила, что теперь родственники со всей страной радуются их возвращению на Родину. По словам Москальковой, среди возвращённых 12 детей (в том числе один новорождённый), а также инвалид-колясочник.

В организации гуманитарной акции принимали участие Министерство обороны России, МИД РФ, спецслужбы, компетентные государственные органы Белоруссии. Все находились на тесной связи с главой Курской области Алексеем Смирновым. Особо Москалькова отметила роль Международного комитета Красного креста, который всегда был готов помочь с питанием, транспортом и необходимыми вещами.

Москалькова: Установлены личности 23 курян, вывезенных на Украину
Москалькова: Установлены личности 23 курян, вывезенных на Украину

Ранее сообщалось, что Российский Красный Крест помог найти 1200 человек, пропавших в Курской области. Также помощь была оказана 231 военнослужащему.

Никита Никонов
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