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15 ноября, 13:06

Москалькова: Установлены личности 23 курян, вывезенных на Украину

У российской стороны есть сведения о 23 жителях Курской области, которых вывезли на территорию Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, среди вывезенных граждан есть новорожденный ребёнок, бабушка с трёхлетней девочкой и инвалид-колясочник.

«Продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в РФ», — сказала в разговоре с журналистами Москалькова.

Она уточнила, что документы для возвращения российских граждан в настоящее время находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.

Ранее Москалькова сообщала, что у российской стороны есть сведения о 13 гражданах РФ, которых насильно вывезли в Сумскую область Украины. Наша страна делает всё возможное для возвращения их обратно, отмечала омбудсмен тогда.

Бойцы ВСУ похитили из Курской области более 1 тысячи мирных жителей
Бойцы ВСУ похитили из Курской области более 1 тысячи мирных жителей
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ТАСС / ЕРА

Наталья Демьянова
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