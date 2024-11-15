Москалькова: Установлены личности 23 курян, вывезенных на Украину

У российской стороны есть сведения о 23 жителях Курской области, которых вывезли на территорию Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, среди вывезенных граждан есть новорожденный ребёнок, бабушка с трёхлетней девочкой и инвалид-колясочник.

«Продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в РФ», — сказала в разговоре с журналистами Москалькова.

Она уточнила, что документы для возвращения российских граждан в настоящее время находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.