Бойцы ВСУ похитили из Курской области более 1 тысячи мирных жителей

В аппарат федерального омбудсмена Татьяны Москальковой обратились родственники более чем тысячи пропавших жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские солдаты во время своего вторжения на российскую территорию. Об этом уполномоченный по правам человека рассказала в беседе с aif.ru.

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем 1 тысячи таких (насильно вывезенных ВСУ жителей Курской области — Прим. Life.ru) людей, от родственников, пытающихся их разыскать», — сообщила Москалькова.

Она указала, что ВСУ грубейшим образом нарушают Женевскую конвенцию, насильно вывозя гражданских из их домов. Омбудсмен призывает мировое сообщество дать этому преступлению ВСУ надлежащую оценку. Москалькова уже направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо с требованием сообщить число похищенных из Курской области мирных жителей. Она намерена поднять этот вопрос при следующей встрече с украинским коллегой.

После вторжения украинских ВС из Курской области эвакуировали более 112 тысяч жителей, из которых 12 тысяч пребывают в ПВР и социальных учреждениях. Остальные проживают у родственников. Ещё около 40 тысяч отказались уезжать из дома.