Москалькова: На Украине найдены 13 перемещённых ВСУ жителей Курской области

В Сумской области были обнаружены 13 россиян, которых увезли из Курской области боевики киевского режима. Сейчас ведутся переговоры для их возвращения на родину, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы ведём переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — сказала она.