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Регион
11 ноября, 11:38

Москалькова: На Украине найдены 13 перемещённых ВСУ жителей Курской области

В Сумской области были обнаружены 13 россиян, которых увезли из Курской области боевики киевского режима. Сейчас ведутся переговоры для их возвращения на родину, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы ведём переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — сказала она.

Два жителя Курской области погибли, спасая односельчан от украинской «Бабы-яги»
Два жителя Курской области погибли, спасая односельчан от украинской «Бабы-яги»

Недавно жители приграничных посёлков Курской области начали возвращаться в родные дома. После украинских оголодалых бойцов там не осталось ничего, некоторые дома остались без мебели и какого-либо убранства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko

Николай Рюмин
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