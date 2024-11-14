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Регион
14 ноября, 09:17

Установлена судьба более тысячи курян, которые считались пропавшими без вести

Российский Красный Крест помог найти 1200 человек, пропавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) оказал содействие и помог найти свыше 1 тысячи граждан из Курской области, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба организации, сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале.

«Свежие данные о нашей работе по восстановлению семейных связей в Курске. Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — рассказали в РКК.

Инфографика. Фото © Telegram / Российский Красный Крест

Инфографика. Фото © Telegram / Российский Красный Крест

Как следует из инфографики, удалось установить судьбу и восстановить семейные связи 969 гражданских. Также помощь была оказана 231 военнослужащему.

При этом в общей сложности в организацию поступило более шести тысяч обращений о поиске людей после вторжения ВСУ. Однако стоит отметить, что лишь одного человека одновременно могут искать сразу несколько родственников, соседей или знакомых.

На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке
На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке

Только пару дней назад уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о 13 найденных жителях Курской области. По её данным, в Сумской области обнаружили наших соотечественников, которых ВСУ увезли из российского приграничья. Кроме того, в начале прошлого месяца стало известно, что под Курском нашли живым отправившегося служить по контракту депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Алексея Локотченко. СМИ писали, что он вместе с сослуживцем якобы не вернулся с боевого задания.

Обложка ©

Михаил Климентьев/ТАСС

Николь Вербер
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