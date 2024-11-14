Установлена судьба более тысячи курян, которые считались пропавшими без вести
Российский Красный Крест помог найти 1200 человек, пропавших в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) оказал содействие и помог найти свыше 1 тысячи граждан из Курской области, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба организации, сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале.
«Свежие данные о нашей работе по восстановлению семейных связей в Курске. Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — рассказали в РКК.
Инфографика. Фото © Telegram / Российский Красный Крест
Как следует из инфографики, удалось установить судьбу и восстановить семейные связи 969 гражданских. Также помощь была оказана 231 военнослужащему.
При этом в общей сложности в организацию поступило более шести тысяч обращений о поиске людей после вторжения ВСУ. Однако стоит отметить, что лишь одного человека одновременно могут искать сразу несколько родственников, соседей или знакомых.
Только пару дней назад уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о 13 найденных жителях Курской области. По её данным, в Сумской области обнаружили наших соотечественников, которых ВСУ увезли из российского приграничья. Кроме того, в начале прошлого месяца стало известно, что под Курском нашли живым отправившегося служить по контракту депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Алексея Локотченко. СМИ писали, что он вместе с сослуживцем якобы не вернулся с боевого задания.
Михаил Климентьев/ТАСС