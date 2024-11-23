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Регион
23 ноября, 14:47

Российский Красный Крест обнаружил 1253 пропавших жителей Курской области

Всего организация получила свыше 6 тысяч обращений. Фото © Telegram / «Российский Красный Крест»

Всего организация получила свыше 6 тысяч обращений. Фото © Telegram / «Российский Красный Крест»

Российский Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области: 982 гражданских и 281 военнослужащий. Всего организация получила свыше 6 тысяч обращений на поиск жителей курского приграничья, в том числе одиноких стариков.

«В миссии совместно с Российским Красным Крестом участвовали Уполномоченный по правам человека в РФ, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области», — поделились в телеграм-канале организации.

Трогательное видео: В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Трогательное видео: В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

Ранее Life.ru сообщил, что Российский Красный Крест (РКК) оказал поддержку 46 жителям Суджанского района Курской области, которые была перемещены на Украину из-за атаки ВСУ на регион. Всем прибывшим предоставили гуманитарную помощь, психологическую поддержку и помощь в восстановлении связи с родственниками. Среди них есть дети разных возрастов.

Алена Пенчугина
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