Российский Красный Крест обнаружил 1253 пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области: 982 гражданских и 281 военнослужащий. Всего организация получила свыше 6 тысяч обращений на поиск жителей курского приграничья, в том числе одиноких стариков.

«В миссии совместно с Российским Красным Крестом участвовали Уполномоченный по правам человека в РФ, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области», — поделились в телеграм-канале организации.