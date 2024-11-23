РКК предоставил помощь 46 жителям Курской области, вернувшимся с Украины

В Красном Кресте отметили, что с самого начала атаки ВСУ на Курскую область они оказывают помощь местным жителям. В миссии участвовали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области. Сейчас в организацию поступило уже шесть тысяч заявок на поиск пропавших людей, удалось получить информацию о 1253 жителях.