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Регион
23 ноября, 11:19

РКК предоставил помощь 46 жителям Курской области, вернувшимся с Украины

Возврат курян, оказавшихся на Украине. Обложка © Telegram / Российский Красный Крест

Возврат курян, оказавшихся на Украине. Обложка © Telegram / Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) оказал поддержку 46 жителям Суджанского района Курской области, которые была перемещены на Украину из-за атаки ВСУ на регион. Об этом докладывает пресс-служба организации.

«Всем прибывшим предоставили гуманитарную помощь, психологическую поддержку и помощь в восстановлении связи с родственниками. Среди них есть дети разных возрастов», — говорится в сообщении.

В Красном Кресте отметили, что с самого начала атаки ВСУ на Курскую область они оказывают помощь местным жителям. В миссии участвовали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области. Сейчас в организацию поступило уже шесть тысяч заявок на поиск пропавших людей, удалось получить информацию о 1253 жителях.

Установлена судьба более тысячи курян, которые считались пропавшими без вести
Установлена судьба более тысячи курян, которые считались пропавшими без вести

Напомним, вчера в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями. Добиться пересылки мирных граждан на родину удалось через долгие переговоры.

Николай Рюмин
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