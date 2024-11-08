Ледяные замки на Новый год обойдутся российским регионам в 200 млн рублей

В регионах России к Новому году появится ледовые городки с горками, лабиринтами и другими развлечениями для детей. Власти планируют выделить на это более 200 миллионов рублей, сообщает Mash после изучения тендеров от администраций и госорганизаций.

Самый дорогой закуп, на 35 миллионов рублей, будет в Салехарде — местные жители отметят 430-летие города. Для детей приобрели шесть горок, два лабиринта, скульптуры и другой декор изо льда. В Екатеринбурге и Тарко-Сале в ЯНАО ледяной городок обойдётся в 24 миллиона, в Нефтеюганске и городе Губкинский в ЯНАО — в 20 млн, в Челябинске — в 19 млн, в Ханты-Мансийске и Лабытнангах — в 15 млн, в Казани — в 21 млн.