В преддверии зимних праздников общественные деятели призвали к возвращению настоящих русских традиций и предложили очистить магазины от западных символов. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с Life.ru выразил обеспокоенность по поводу того, что на полках российских магазинов всё чаще появляются пластиковые и плюшевые фигурки Санта-Клауса, заменяя тем самым традиционного для нашей страны Деда Мороза.

Как отметил депутат, в российском обществе год за годом доминирует образ Санта-Клауса, который, к сожалению, стал результатом бесконечной экспансии западной культуры и китайского импорта. Полки магазинов заполонили пластиковые и плюшевые Санты, которые, несмотря на своё убогое качество, продаются по завышенным ценам. В это время наш родной и добрый Дед Мороз, истинный символ новогоднего волшебства, оказывается несправедливо отодвинут на задворки.

«Санта-Клаус стал не столько символом Рождества, сколько символом коммерции и массовой продукции. Его вездесущность в витринах магазинов — это не случайность, а результат целенаправленной маркетинговой стратегии, откуда уходит истинный дух праздника и уничтожение наших ценностей», — отметил Иванов.

По его словам, отечественные производители, которые создают качественные праздничные атрибуты, остаются в тени, а покупая символы чуждой культуры, родители невольно приносят ущерб культурному наследию и незаметно пренебрегают своими корнями. Общественник призвал к осознанному выбору подарков и украшений, напомнив, что важно поддерживать отечественные традиции и передавать их детям.

«Необходимо поддержать отечественных производителей, которые создают по-настоящему качественные и красивые праздничные атрибуты, способные подарить настоящую сказку. Давайте вместе очищать пространство от чужеродных символов, чтобы встречать праздники с настоящей русской душой. Время вернуть Деда Мороза в наши дома и сердца! Только так мы сможем сохранить и передать нашим детям настоящие ценности и традиции, которые делают наш народ уникальным и сильным», — призвал Иванов.