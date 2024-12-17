Раскрыто хвойное «меню» ёлочных базаров в Москве, которые откроются уже совсем скоро

Ёлочные базары начнут свою работу в Москве уже в пятницу, 20 декабря. Об этом информирует раздел проекта «Зима в Москве» на портале мэра и правительства города.

«Традиционные ёлочные базары откроются во всех округах столицы перед праздниками. Здесь можно будет приобрести ели из Пермского края и Башкирии, а также пихты и лапник» , – отмечается в сообщении.

На некоторых ярмарках также будут доступны игрушки, украшения, электрические гирлянды и подставки для елок.

Ёлочные ярмарки будут функционировать до 31 декабря.