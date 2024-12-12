Назван самый токсичный вид искусственных ёлок

Самым опасным для здоровья людей являются искусственные ёлки, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). О том, что такие новогодние деревья признаны наиболее токсичными, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко.

По его мнению, оптимальным вариантом для праздника является настоящая ель, так как искусственные деревья таят в себе опасность — особенно, когда их украшают гирляндами. Мерцающие огонёчки, в основе которых лежат лампы накаливания, на новогодней ёлке наносят человеческому организму двойной вред. Раскалённые гирлянды нагреваются сами и нагревают ветки из ПВХ, в результате чего выделяются токсичные газы. Как утверждает Рыбальченко, это самая настоящая отрава для человеческого организма.

Конечно, можно приобрести для дома искусственную ёлку, но важно обратить внимание на то, из какого материала она изготовлена.

«Если уж так пошло, что вы не можете купить ёлку естественную, то внимательно смотрите материал. Избегайте слова «хлор» — поливинилхлорид, ПВХ. Это ненужное для дома соединение. Если эта ёлка полиэтиленовая или пропиленовая, то в крайнем случае её взять можно», — предостерёг Рыбальченко.