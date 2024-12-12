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Регион
12 декабря, 12:27

Главную новогоднюю ёлку страны установили на Соборной площади Кремля

На Соборной площади в Кремле установили главную новогоднюю ель. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Главную новогоднюю ёлку привезли в Кремль на фуре в сопровождении полиции. Обложка © Telegram / Экология — дело каждого!

Главную новогоднюю ёлку привезли в Кремль на фуре в сопровождении полиции. Обложка © Telegram / Экология дело каждого!

«Главная новогодняя ель уже установлена на Соборной площади Кремля! <…> Взамен срубленной ели, которая теперь украшает центр столицы, на территории Можайского района будут высажены молодые деревья. Саженцы мы уже передали руководству городского округа», — говорится в сообщении.

Там добавили, что саженцы уже передали руководству городского округа. При этом актуальную фотографию главной ели в Росприроднадзоре не опубликовали.

Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль

Напомним, что ель нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял который шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Главному новогоднему дереву 90 лет, высота составляет порядка 25 метров, а размах ветвей — 8 метров. Доставили лесную красавицу в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Афонина
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