Главную новогоднюю ёлку страны установили на Соборной площади Кремля

На Соборной площади в Кремле установили главную новогоднюю ель. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Главную новогоднюю ёлку привезли в Кремль на фуре в сопровождении полиции. Обложка © Telegram / Экология — дело каждого!

«Главная новогодняя ель уже установлена на Соборной площади Кремля! <…> Взамен срубленной ели, которая теперь украшает центр столицы, на территории Можайского района будут высажены молодые деревья. Саженцы мы уже передали руководству городского округа», — говорится в сообщении.