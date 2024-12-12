Главную новогоднюю ёлку страны установили на Соборной площади Кремля
На Соборной площади в Кремле установили главную новогоднюю ель. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Главную новогоднюю ёлку привезли в Кремль на фуре в сопровождении полиции. Обложка © Telegram / Экология — дело каждого!
«Главная новогодняя ель уже установлена на Соборной площади Кремля! <…> Взамен срубленной ели, которая теперь украшает центр столицы, на территории Можайского района будут высажены молодые деревья. Саженцы мы уже передали руководству городского округа», — говорится в сообщении.
Там добавили, что саженцы уже передали руководству городского округа. При этом актуальную фотографию главной ели в Росприроднадзоре не опубликовали.
Напомним, что ель нашли вблизи деревни Знаменка Московской области. Доставку осуществляли на автопоезде, управлял который шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Главному новогоднему дереву 90 лет, высота составляет порядка 25 метров, а размах ветвей — 8 метров. Доставили лесную красавицу в Кремль 12 декабря. Фуру с деревом всю дорогу сопровождали автомобили полиции.
ТАСС / Валерий Шарифулин