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9 декабря, 11:47

Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль

Главная новогодняя ель России. Фото © Life.ru

Главная новогодняя ель России. Фото © Life.ru

Старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину вручили новую машину за то, что он нашёл главную новогоднюю ёлку России. Об этом рассказал директор филиала Мособллес Махач Ширинов, отметив, что в этом году будет выделен автомобиль Niva Chevrolet.

Директор филиала Мособллес Ширинов про награду. Видео © Life.ru

«Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — поделился Ширинов.

Напомним, ранее главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье. Она украсит Соборную площадь Кремля, украшена ёлка будет традиционно в русском стиле. Красавицу приметили ещё в июне, ель достигает высоты в 30 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров.

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Алена Пенчугина
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