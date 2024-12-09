Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль

Старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину вручили новую машину за то, что он нашёл главную новогоднюю ёлку России. Об этом рассказал директор филиала Мособллес Махач Ширинов, отметив, что в этом году будет выделен автомобиль Niva Chevrolet.