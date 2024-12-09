Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Главная новогодняя ель России. Фото © Life.ru
Старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину вручили новую машину за то, что он нашёл главную новогоднюю ёлку России. Об этом рассказал директор филиала Мособллес Махач Ширинов, отметив, что в этом году будет выделен автомобиль Niva Chevrolet.
Директор филиала Мособллес Ширинов про награду. Видео © Life.ru
«Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — поделился Ширинов.
Напомним, ранее главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье. Она украсит Соборную площадь Кремля, украшена ёлка будет традиционно в русском стиле. Красавицу приметили ещё в июне, ель достигает высоты в 30 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров.