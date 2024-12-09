Под самый корешок: Life.ru снял, как срубили главную новогоднюю ёлку России

Главную новогоднюю ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубили под Можайском в Подмосковье. Life.ru публикует видео с торжественным моментом.

Главную ёлку России срубили в Подмосковье. Видео © Life.ru

Ëлку искали несколько месяцев и согласовывали целой комиссией. Дерево должно было пройти по жёстким требованиям. Выбранная красавица достигает высоты в 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров. Дерево, которому, кстати, 90 лет, строго пирамидальной формы.