Под самый корешок: Life.ru снял, как срубили главную новогоднюю ёлку России
Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье
Главная ёлка России. Фото © Life.ru
Главную новогоднюю ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубили под Можайском в Подмосковье. Life.ru публикует видео с торжественным моментом.
Главную ёлку России срубили в Подмосковье. Видео © Life.ru
Ëлку искали несколько месяцев и согласовывали целой комиссией. Дерево должно было пройти по жёстким требованиям. Выбранная красавица достигает высоты в 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров. Дерево, которому, кстати, 90 лет, строго пирамидальной формы.
12 декабря новогоднюю красавицу доставят в Кремль. Украшена она будет в русском стиле.