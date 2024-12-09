30 метров праздника: Главную новогоднюю ёлку России искали 4 месяца

Главную новогоднюю ёлку страны искали несколько месяцев и согласовывали целой комиссией. Дерево должно было пройти по жёстким требованиям. Об этом рассказал директор Бородинского филиала Мособллес Махач Ширинов.

Ширинов про главную новогоднюю ёлку России. Видео © Life.ru

«Это была серьёзная, сложная операция. В течение четырёх месяцев наш филиал во время патрулирования занимался поиском самой лучшей ели по параметрам, которые установлены», — отметил Ширинов, добавив, что победившую красавицу приметили ещё в июне.

Главная новогодняя ель России достигает высоты в 30 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров. Дерево строго пирамидальной формы, отметил директор. Ширинов рассказал также, что сотруднику, который обнаружил подходящее дерево будет выдан автомобиль для рабочих целей.

Новогоднюю красавицу доставят позже в Кремль. Украшена ёлка будет традиционно в русском стиле.