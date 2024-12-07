«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:36

Пришёл украсть Рождество: Зомби-Байден распугал ребятню во время зажжения ёлки

NYP: Байден во время зажжения рождественской ёлки был похож на зомби

Зомби-Байден. Фото © ТАСС / EPA / BONNIE CASH

Зомби-Байден. Фото © ТАСС / EPA / BONNIE CASH

Президент США Джо Байден удивил всех своим внешним видом во время церемонии зажжения рождественской ёлки в США. Журналисты из New York Post сообщили, что американский лидер был похож на зомби.

Авторы материала указали, что Байден на мероприятии выглядел, как оживший мертвец или, в лучшем случае, свихнувшийся учёный. Отметили также необычайно длинные волосы американского лидера, которые нью-йоркским ветром то и дело раскидывало во все стороны.

Стало известно о «поезде-призраке» на службе у Байдена во время его визита в Киев
Стало известно о «поезде-призраке» на службе у Байдена во время его визита в Киев

Более мемного президента, чем Байден, Америка уже вряд ли сможет изобрести. Ранее американский лидер заснул прямо за столом во время встречи с лидерами африканских стран в Анголе. Они очень тщательно готовились к его приезду и даже запретили проводить в похороны и торговать на улице, пока Байден гостит у них. Глава Белого дома также столкнулся с трудностями, когда собирался шагнуть на подиум. Помогать ему вызвался президент Анголы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar