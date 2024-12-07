Пришёл украсть Рождество: Зомби-Байден распугал ребятню во время зажжения ёлки
NYP: Байден во время зажжения рождественской ёлки был похож на зомби
Зомби-Байден. Фото © ТАСС / EPA / BONNIE CASH
Президент США Джо Байден удивил всех своим внешним видом во время церемонии зажжения рождественской ёлки в США. Журналисты из New York Post сообщили, что американский лидер был похож на зомби.
Авторы материала указали, что Байден на мероприятии выглядел, как оживший мертвец или, в лучшем случае, свихнувшийся учёный. Отметили также необычайно длинные волосы американского лидера, которые нью-йоркским ветром то и дело раскидывало во все стороны.
Более мемного президента, чем Байден, Америка уже вряд ли сможет изобрести. Ранее американский лидер заснул прямо за столом во время встречи с лидерами африканских стран в Анголе. Они очень тщательно готовились к его приезду и даже запретили проводить в похороны и торговать на улице, пока Байден гостит у них. Глава Белого дома также столкнулся с трудностями, когда собирался шагнуть на подиум. Помогать ему вызвался президент Анголы.