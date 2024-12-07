Пришёл украсть Рождество: Зомби-Байден распугал ребятню во время зажжения ёлки

Президент США Джо Байден удивил всех своим внешним видом во время церемонии зажжения рождественской ёлки в США. Журналисты из New York Post сообщили, что американский лидер был похож на зомби.

Авторы материала указали, что Байден на мероприятии выглядел, как оживший мертвец или, в лучшем случае, свихнувшийся учёный. Отметили также необычайно длинные волосы американского лидера, которые нью-йоркским ветром то и дело раскидывало во все стороны.