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11 декабря, 21:58

Праздник к нам приходит: Дед Мороз привёз в Кремль главную новогоднюю ёлку страны

Главную новогоднюю ёлку страны доставили в Кремль

Дед Мороз привёз в Кремль главный символ Нового года — 30 метровую ель. Фура с лесной красавицей, срубленной в Подмосковье, прибыла в центр российской столицы в сопровождении автомобилей полиции вечером 12 декабря. Видео с доставкой дерева, которое украсит Соборную площадь, появилось у Life.ru.

Прибытие новогоднего кортежа в Кремль. Видео © Life.ru

«Ёлочка очень красивая в этом году — пушистая, высокая. В этом году как никогда!» — рассказал журналистам водитель в образе Деда Мороза.

Дерево было срублено у деревни Знаменка в Подмосковье. Это 90-летняя ель с размахом веток восемь метров. Её поиски как главного символа праздника начались ещё летом. В конкурсе участвовало более 25 «претенденток» со всей Московской области. В ближайшие дни ёлочка будет наряжена.

Напомним, что с 2007 года главная новогодняя ель для Кремля привозится исключительно из Подмосковья. Можайский округ стал родиной ёлки в третий раз: впервые дерево было выбрано здесь в 2009 году, затем в 2019-м. Ёлочку, которую установят в этом году, лесники приметили более десяти лет назад.

В Курскую область доставили ели из вотчины Деда Мороза
В Курскую область доставили ели из вотчины Деда Мороза

Главную новогоднюю ёлку страны отправили в Москву из Можайска 11 декабря. Церемония сопровождалась театрализованными представлениями и играми. Красавицу доставляли на автопоезде, за рулём которого был водитель в образе Деда Мороза.

Обложка ©

Life.ru

Анатолий Цейко
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