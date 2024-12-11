Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:40

Главная новогодняя ёлка России отправилась в Кремль из Можайска

Главная новогодняя ёлка России отправилась в Кремль из Можайска. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Главная новогодняя ёлка России отправилась в Кремль из Можайска. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Главную новогоднюю ёлку страны отправили из подмосковного Можайска в Кремль. Церемония сопровождается театрализованными представлениями и играми. Доставка производится на автопоезде, управляет которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Перед отправкой ему провели инструктаж о безопасной езде, сообщает РИА «Новости».

«Скорость — не более 60 будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться», — заявил мужчина. Он отметил, что перевозит ель в Кремль в третий раз.

На место новогодняя красавица прибудет в ночь с 11 на 12 декабря. Её разместят на Соборной площади и украсят, там она простоит до Крещения. После этого, её семена будут показывать на уроках в школах, ствол и ветви пойдут на сувениры, ещё часть дерева станет кормом для зверушек.

На Патриарших прудах в Москве исчезла новогодняя ёлка
На Патриарших прудах в Москве исчезла новогодняя ёлка

Напомним, главную новогоднюю ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубили под Можайском в Подмосковье. Её искали несколько месяцев и согласовывали целой комиссией. Выбранная красавица достигает высоты в 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar