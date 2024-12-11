Главная новогодняя ёлка России отправилась в Кремль из Можайска

Главную новогоднюю ёлку страны отправили из подмосковного Можайска в Кремль. Церемония сопровождается театрализованными представлениями и играми. Доставка производится на автопоезде, управляет которым шофёр Пётр в наряде Деда Мороза. Перед отправкой ему провели инструктаж о безопасной езде, сообщает РИА «Новости».

«Скорость — не более 60 будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться», — заявил мужчина. Он отметил, что перевозит ель в Кремль в третий раз.

На место новогодняя красавица прибудет в ночь с 11 на 12 декабря. Её разместят на Соборной площади и украсят, там она простоит до Крещения. После этого, её семена будут показывать на уроках в школах, ствол и ветви пойдут на сувениры, ещё часть дерева станет кормом для зверушек.