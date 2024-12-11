В Курскую область доставили ели из вотчины Деда Мороза

В Курскую область прибыли новогодние ели из поместья Деда Мороза в Великом Устюге. Их доставку организовал инициатор патриотической акции «Ëлка от Деда Мороза — детям пострадавших регионов», тележурналист, автор рекордной автоэкспедиции по России «100 000 километров возможностей» Андрей Леонтьев.

Маленькое чудо для детей из Курской области. Фото © Пресс-служба Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области

Акцию поддержали Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство образования и науки региона и администрация города Курчатова.

«Мы с партнёрами с удовольствием поддержали этот добрый проект. О новогоднем чуде мечтает каждый, особенно дети. В нашем приграничном регионе малышам очень нужна сказка. А ёлки от Деда Мороза — это настоящее чудо, которое согревает сердца», — поделилась врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова.

Две ели высотой более 13 метров каждая доставили в Курск и Курчатов. Одно новогоднее дерево установят на территории студгородка в Курском государственном аграрном университете. Здесь находится самый крупный пункт временного размещения переселенцев из курского приграничья, в котором живут более 100 детей. Второе новогоднее дерево уже установили на центральной площади города атомщиков.

13-метровая красавица. Фото © Пресс-служба Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области

«Мы очень надеемся, что эти ели, украшенные новогодними игрушками, которые сделали своими руками дети из 8 регионов по пути нашего следования, станут символами веры и возвращения в лучшее. Чтобы отмечать Новый год тепло и светло, вологодские предприниматели и ярославская администрация передали курским добровольцам два промышленных генератора и пять буржуек», — рассказал Андрей Леонтьев.

Игрушки расписали воспитанники лицея-интерната №1. Фото © Пресс-служба Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области

Дети из Москвы, Ярославля, Ельца, Рамони, Воронежа сделали игрушки для украшения новогодних красавиц. Украшения, которые расписали на мастер-классе воспитанники лицея-интерната №1 города Курска и областного «Кванториума», также развесят на ветках городских елей.

Игрушки для ёлки, которые сделали своими руками дети из 8 регионов. Фото © Пресс-служба Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области

Ещё 20 маленьких елей из волшебного леса Деда Мороза установят в курских интернатах и ПВРах. Также инициаторы акции передали курским детям сладкие подарки и наборы для творчества.