В преддверии Нового года аллергиков предупредили об опасности живой ёлки

Если вы планируете на Новый год установить дома живую ёлку, то должны помнить, что она может представлять серьёзную опасность для людей, страдающих от аллергии. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Кондратенко. По её словам, здоровью угрожает не хвойная пыльца, а плесневый грибок, размножающийся на дереве.

«Деревья срубают заранее и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью — это провоцирует усиленное размножение спор плесени. За время, пока дерево стоит в квартире, количество таких спор увеличивается в несколько раз. Это представляет особую опасность для людей, у которых ранее возникала аллергия на плесень», — подчеркнула собеседница RT.