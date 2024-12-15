В преддверии Нового года аллергиков предупредили об опасности живой ёлки
Врач Кондратенко: Живая ёлка может быть опасна для аллергиков
Если вы планируете на Новый год установить дома живую ёлку, то должны помнить, что она может представлять серьёзную опасность для людей, страдающих от аллергии. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Если вы планируете на Новый год установить дома живую ёлку, то должны помнить, что она может представлять серьёзную опасность для людей, страдающих от аллергии. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Кондратенко. По её словам, здоровью угрожает не хвойная пыльца, а плесневый грибок, размножающийся на дереве.
«Деревья срубают заранее и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью — это провоцирует усиленное размножение спор плесени. За время, пока дерево стоит в квартире, количество таких спор увеличивается в несколько раз. Это представляет особую опасность для людей, у которых ранее возникала аллергия на плесень», — подчеркнула собеседница RT.
По словам врача, аллергеном также является пыль, которая за время праздников скапливается на ёлке. Кроме того, материалы, которые используются для обработки веток, также могут вызвать реакцию в органах дыхания. А ещё опавшие иголки представляют опасность для маленьких детей, которые могут засунуть их в нос или рот, отметила эксперт.