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6 декабря, 13:19

Россиянам назвали главный признак плохой искусственной ёлки

Эксперт Карпов: Резкий химический запах искусственной ёлки не выветривается

В преддверии Нового года особенным спросом у россиян пользуются искусственные ёлки. Однако если подобрать некачественный вариант, то можно заработать проблемы со здоровьем, омрачив праздник себе и родным. Главным поводом пройти мимо искусственной красавицы является резкий химический запах, заявил эксперт Максим Карпов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«У ёлки химический запах не выветрится. Может присутствовать небольшой запах, но это вот то же самое, как садиться в новую машину. Если ёлка из качественных материалов, всё нормально сделано, то два-три дня лёгкий запах будет», — отметил эксперт.

Он призвал не покупать зелёную красавицу на маркетплейсах. В реальности внешний вид ёлки может сильно отличаться, кроме того, есть риск купить товар с запахом и из дешёвых токсичных материалов. Следует отдавать предпочтение ёлкам с литыми ветками, нежели выполненными из плёнки ПВХ. Они хоть и дороже, но качественнее и безопаснее. При правильном хранении хорошая ель может прослужить 20-30 лет, заключил эксперт.

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Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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