Россиянам назвали главный признак плохой искусственной ёлки
Эксперт Карпов: Резкий химический запах искусственной ёлки не выветривается
В преддверии Нового года особенным спросом у россиян пользуются искусственные ёлки. Однако если подобрать некачественный вариант, то можно заработать проблемы со здоровьем, омрачив праздник себе и родным. Главным поводом пройти мимо искусственной красавицы является резкий химический запах, заявил эксперт Максим Карпов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«У ёлки химический запах не выветрится. Может присутствовать небольшой запах, но это вот то же самое, как садиться в новую машину. Если ёлка из качественных материалов, всё нормально сделано, то два-три дня лёгкий запах будет», — отметил эксперт.
Он призвал не покупать зелёную красавицу на маркетплейсах. В реальности внешний вид ёлки может сильно отличаться, кроме того, есть риск купить товар с запахом и из дешёвых токсичных материалов. Следует отдавать предпочтение ёлкам с литыми ветками, нежели выполненными из плёнки ПВХ. Они хоть и дороже, но качественнее и безопаснее. При правильном хранении хорошая ель может прослужить 20-30 лет, заключил эксперт.
Ранее россиянам объяснили, как выбрать сладкие и спелые мандарины к Новому году. В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид: кожура должна быть ровной, гладкой, блестящей, ярко-оранжевого цвета. Также важен запах. Насыщенный цитрусовый аромат должен чувствовать через кожуру. Лучше всего выбирать мандарины средних размеров, так как большие зачастую кислые.