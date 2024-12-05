Размер имеет значение: Диетолог объяснила, как выбрать мандарины к Новому году

Безусловно, мандарины в России являются не просто лакомством, а символом Нового года, поэтому очень важно научиться их правильно выбирать, чтобы не испортить себе праздник. На что обратить внимание при покупке вкусных и полезных фруктов, рассказала врач-диетолог Наталья Вольпина.

По её словам, в первую очередь необходимо проверить внешний вид. Качественные мандарины отличаются ровной, гладкой, блестящей кожурой ярко-оранжевого цвета. Зеленоватые и коричневатые оттенки не подходят. Важен также запах. Насыщенный цитрусовый аромат спелых фрукты должен чувствоваться даже через кожуру.

Также собеседница URA.ru призвала обращать внимание на упругость. Если мандарин кажется мягким или, наоборот, твёрдым при лёгком сжимании в руке, значит он либо неспелый, либо был заморожен. Кстати, при лёгком давлении плод должен «брызгать» эфирными маслами. Если же из него сочатся капли, значит фрукт начал подгнивать.

Размер имеет значение, если речь идёт о мандаринах. Лучше всего выбирать плоды среднего размера и правильной формы, потому что слишком большие зачастую оказываются кислыми. Кстати, в свежих мандаринах содержится больше витаминов.