Новый год в безопасности: Волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию
Политический шторм не мешает Абхазии стабильно поставлять мандарины в РФ
Политические волнения не мешают Абхазии исправно поставлять мандарины в Россию. С начала октября было ввезено уже 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи в беседе с РИА «Новости».
В Абхазии каждой осенью начинают собирать мандарины, часть которых отправляют в РФ через таможенные пункты.
«В сутки через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни ввозят грузовым транспортом до 700 тонн мандаринов. С 1 октября импортировано уже 12,5 тысячи тонн мандаринов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тысячи тонн)», — сказала собеседница агентства.
Всего уже было привезено 14 тысяч тонн продуктов сельского хозяйства, в том числе фейхоа, хурма, лимоны, апельсины и орехи.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались митинги после задержания некоторых оппозиционных деятелей, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По их мнению, прежде нужно привести в порядок свои законы. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об импичменте. В итоге глава подал заявление об отставке. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента.
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