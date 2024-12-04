Новый год в безопасности: Волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию

Политические волнения не мешают Абхазии исправно поставлять мандарины в Россию. С начала октября было ввезено уже 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи в беседе с РИА «Новости».

В Абхазии каждой осенью начинают собирать мандарины, часть которых отправляют в РФ через таможенные пункты.

«В сутки через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни ввозят грузовым транспортом до 700 тонн мандаринов. С 1 октября импортировано уже 12,5 тысячи тонн мандаринов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тысячи тонн)», — сказала собеседница агентства.