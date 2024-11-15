Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий
Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Абхазии, в том числе администрацию президента, кабмин и парламент. Об этом пишет ТАСС.
Оппозиционеры в здании Правительства Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, которые организовывали порядок, спешно покидают здания.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Граждане перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что сначала нужно урегулировать земельные законы республики. 15 ноября протесты возобновились у комплекса правительственных зданий.
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