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Регион
15 ноября, 13:25

Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий

Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Абхазии, в том числе администрацию президента, кабмин и парламент. Об этом пишет ТАСС.

Оппозиционеры в здании Правительства Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, которые организовывали порядок, спешно покидают здания.

Участники оппозиционного митинга в Абхазии взяли под контроль здание парламента
Участники оппозиционного митинга в Абхазии взяли под контроль здание парламента

Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Граждане перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что сначала нужно урегулировать земельные законы республики. 15 ноября протесты возобновились у комплекса правительственных зданий.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Николай Рюмин
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