Участники оппозиционного митинга в Абхазии взяли под контроль здание парламента
Участники оппозиционного митинга в Абхазии, ранее прорвавшиеся к парламенту, взяли здание под полный контроль. При этом сами протестующие призывают своих сторонников ничего не ломать в кабинетах и вести себя спокойно.
Митингующие оппозиционеры взяли под контроль здание парламента в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«Сотрудники силовых структур, которые находились внутри здания парламента и обеспечивали соблюдение порядка, начали выходить на улицу», — передаёт корреспондент ТАСС.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, которые выступали против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Согласно их мнению, сначала нужно урегулировать земельные законы республики. Местные жители беспокоятся, что резкий рост бесконтрольной жилой застройки поднимет цены на недвижимость — и абхазы просто не смогут конкурировать с более состоятельными жителями крупных городов РФ. 15 ноября протесты возобновились у комплекса правительственных зданий.
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