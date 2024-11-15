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15 ноября, 11:03

Секретарь Совбеза Абхазии Лолуа назвал напряжённой ситуацию с протестами

Протестующие в Сухуме. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Протестующие в Сухуме. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа назвал напряжённой ситуацию в Сухуме, где проходят массовые протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

«Ситуация действительно напряженная», — заявил Лолуа ТАСС.

В акции протеста принимают участие около 2,5 тысячи человек. «Sputnik Абхазия» сообщает, что протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед зданиями парламента и администрации президента. Сообщается, что в ответ правоохранители распылили. Также слышны звуки выстрелов. На переговоры с протестующим вышли министр внутренних дел Роберт Киут и председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия.

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Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения об инвестициях России в страну. Демонстранты перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Оппозиционеры же считают, что сначала нужно урегулировать земельные законы Абхазии, где, по их словам, творится бардак. Местные жители беспокоятся, что из-за резкого роста бесконтрольной жилой застройки цены на недвижимость вырастут, и абхазы не смогут конкурировать с более состоятельными жителями крупных городов России.

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Полина Никифорова
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