Секретарь Совбеза Абхазии Лолуа назвал напряжённой ситуацию с протестами

В акции протеста принимают участие около 2,5 тысячи человек. «Sputnik Абхазия» сообщает, что протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед зданиями парламента и администрации президента. Сообщается, что в ответ правоохранители распылили. Также слышны звуки выстрелов. На переговоры с протестующим вышли министр внутренних дел Роберт Киут и председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия.