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15 ноября, 09:39

В Абхазии вновь вспыхнули массовые беспорядки, протестующие прорвались на территорию парламента

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

Толпа протестующих у здания парламента Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Толпа протестующих у здания парламента Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

В Абхазии снова вспыхнули массовые беспорядки. На территорию парламента прорвались участники акции протеста, сообщает местное издание «Республика».

В Абхазии начались акции протеста. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Сегодня, 15 ноября, депутаты отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По словам демонстрантов, они не собираются расходиться. К зданию парламента подогнали военный грузовик, который снёс забор на территории парламента. Протестующие даже закидали яйцами сотрудников полиции.

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Напомним, что 11 ноября в Абхазии уже происходили беспорядки после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в страну. Митингующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. В своём обращении президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации оппозиции.

Дарья Нарыкова
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