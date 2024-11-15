В Абхазии вновь вспыхнули массовые беспорядки, протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
Толпа протестующих у здания парламента Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
В Абхазии снова вспыхнули массовые беспорядки. На территорию парламента прорвались участники акции протеста, сообщает местное издание «Республика».
В Абхазии начались акции протеста. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Сегодня, 15 ноября, депутаты отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По словам демонстрантов, они не собираются расходиться. К зданию парламента подогнали военный грузовик, который снёс забор на территории парламента. Протестующие даже закидали яйцами сотрудников полиции.
Напомним, что 11 ноября в Абхазии уже происходили беспорядки после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в страну. Митингующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. В своём обращении президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации оппозиции.