В Абхазии вновь вспыхнули массовые беспорядки, протестующие прорвались на территорию парламента

Сегодня, 15 ноября, депутаты отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По словам демонстрантов, они не собираются расходиться. К зданию парламента подогнали военный грузовик, который снёс забор на территории парламента. Протестующие даже закидали яйцами сотрудников полиции.