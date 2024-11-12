Президент Абхазии обратился к народу на фоне протестов оппозиции
Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, несмотря на протесты со стороны оппозиции. Видеообращение лидера было опубликовано местным телеканалом «Апсны Иахә». Лидер республики в обращении подчеркнул, что правоохранительные органы располагают достаточными силами и средствами для поддержания порядка в стране.
Обращение президента Абхазии Аслана Бжания. Видео © Telegram / Апсны Иахьа
Бжания также отметил, что власти смогли разблокировать закрытый участок республиканской дороги после общения с жителями села Адзюбжа и продолжают предпринимать усилия в этом направлении. Кроме того, он добавил, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении задержанных оппозиционеров.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. Митингующие потребовали от властей отпустить политзаключённых. Они перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели до талого блокировать их. Однако по последним данным, один из мостов уже освободили, так как в администрации пообещали выпустить часть задержаных.
Telegram / Апсны Иахьа