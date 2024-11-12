Президент Абхазии обратился к народу на фоне протестов оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, несмотря на протесты со стороны оппозиции. Видеообращение лидера было опубликовано местным телеканалом «Апсны Иахә». Лидер республики в обращении подчеркнул, что правоохранительные органы располагают достаточными силами и средствами для поддержания порядка в стране.