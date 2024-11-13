НАТО уличили в мечте разместить военные базы в Абхазии после массовых беспорядков

В массовых беспорядках в Абхазии усмотрели влияние Запада. Там опасаются, что российские вложения действительно помогут стране, и тогда люди осознают, насколько велика наша помощь. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с «Царьградом».

«Если русские инвестиции помогут, то есть шанс, что это как-то повлияет на отношение людей к России. Поэтому прозападная оппозиция должна бунтовать и не позволять Абхазии выбираться из тех [нечистот], в которых она находится», — объяснил эксперт.

Такого же мнения придерживается другой политолог Геннадий Подлесный. По его словам, за всеми подобными антироссийскими акциями стоит НАТО, члены которого спят и видят, как построить на месте военных объектов РФ свои.

«Страны НАТО хотели бы, чтобы вместо российской базы, военно-морской базы, находилась база НАТО», — отметил Подлесный.