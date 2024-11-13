НАТО уличили в мечте разместить военные базы в Абхазии после массовых беспорядков
Политолог Журавлёв: За массовыми беспорядками в Абхазии может стоять Запад
В массовых беспорядках в Абхазии усмотрели влияние Запада. Там опасаются, что российские вложения действительно помогут стране, и тогда люди осознают, насколько велика наша помощь. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с «Царьградом».
«Если русские инвестиции помогут, то есть шанс, что это как-то повлияет на отношение людей к России. Поэтому прозападная оппозиция должна бунтовать и не позволять Абхазии выбираться из тех [нечистот], в которых она находится», — объяснил эксперт.
Такого же мнения придерживается другой политолог Геннадий Подлесный. По его словам, за всеми подобными антироссийскими акциями стоит НАТО, члены которого спят и видят, как построить на месте военных объектов РФ свои.
«Страны НАТО хотели бы, чтобы вместо российской базы, военно-морской базы, находилась база НАТО», — отметил Подлесный.
Он считает, что России не надо вестись на эти провокации и открывать дорогу НАТО. В противном случае вокруг нашей страны сожмётся кольцо недружественных стран. Также политолог напомнил, что Абхазия — это буфер между РФ и Грузией. Если мы разорвём отношения с абхазскими соседями, то продолжится политика «скукоживания» российских интересов по нашим южным рубежам.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались беспорядки после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в страну. Митингующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели до талого блокировать их. Известно, что движение по мостам вновь восстановлено, так как власти отпустили всех заключённых. Сообщается, что маршрут по ним проходит от столицы Абхазии к границе РФ. В своём обращении президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации оппозиции.
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