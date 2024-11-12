На ранее перекрытых из-за протестов оппозиции Гумистинском и Верхнегумистинском мостах вновь восстановленно движение. Сообщается, что маршрут по ним проходит от столицы Абхазии к границе РФ. Часть машин протестующих, по имеющимся данным, спускается с моста через реку Гумиста в сторону Сухума. Представители оппозиционного движения обратились к сторонникам и выказали благодарность за содействие.

В Абхазии начали открывать мосты после освобождения всех оппозиционеров. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Ребят [политактивистов — прим. Life.ru] задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям своё единство», — сказал Микаа, передаёт ТАСС.

Его слова также подтвердил представитель оппозиции Адгур Ардз, рассказавший, что не так давно был освобждён пятый и последний активист Алмасхан Ардзинба. Ранее были вызволены — Рамаз Джопуа, Омар Смыр, Аслан Гварамия и Гарри Кокая. В связи с этим движение на всех заблокированных дорогах в Сухуме восстановлено.