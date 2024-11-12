В Абхазии начали открывать мосты после освобождения всех оппозиционеров
На ранее перекрытых из-за протестов оппозиции Гумистинском и Верхнегумистинском мостах вновь восстановленно движение. Сообщается, что маршрут по ним проходит от столицы Абхазии к границе РФ. Часть машин протестующих, по имеющимся данным, спускается с моста через реку Гумиста в сторону Сухума. Представители оппозиционного движения обратились к сторонникам и выказали благодарность за содействие.
В Абхазии начали открывать мосты после освобождения всех оппозиционеров. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«Ребят [политактивистов — прим. Life.ru] задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям своё единство», — сказал Микаа, передаёт ТАСС.
Его слова также подтвердил представитель оппозиции Адгур Ардз, рассказавший, что не так давно был освобждён пятый и последний активист Алмасхан Ардзинба. Ранее были вызволены — Рамаз Джопуа, Омар Смыр, Аслан Гварамия и Гарри Кокая. В связи с этим движение на всех заблокированных дорогах в Сухуме восстановлено.
«Все дороги открыты», — сказал Ардзинба.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. Митингующие потребовали от властей отпустить политзаключённых. Они перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели до талого блокировать их. Однако по последним данным, один из мостов уже освободили, так как в администрации пообещали выпустить часть задержаных.
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