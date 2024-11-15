«Наше будущее — только с Россией!» Протестующие в Абхазии подняли флаг РФ

Протестующие у здания Парламента Абхазии в Сухуме подняли российский триколор и начали скандировать: «Россия». Бывший вице-президент республики Аслан Барциц в громкоговоритель напомнил, что абхазские военные принимают участие в СВО, а будущее республики возможно только вместе с Россией.

Обстановка у Парламента Абхазии в Сухуме. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Нет здесь антироссийских настроений. Наши ребята в Донбассе свои головы складывают за Русский мир, за победу, за наше с вами будущее. Наше общее будущее возможно только вместе с Россией», — сказал Барциц.

Собравшиеся перед зданием парламента в ответ стали скандировать: «Россия», размахивая российскими и абхазскими флагами. Также они требуют отставки президента республики Аслана Бжании.