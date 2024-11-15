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15 ноября, 12:42

«Наше будущее — только с Россией!» Протестующие в Абхазии подняли флаг РФ

Протестующие в Абхазии подняли российский триколор и начали скандировать: «Россия»

Протестующие у здания Парламента Абхазии в Сухуме подняли российский триколор и начали скандировать: «Россия». Бывший вице-президент республики Аслан Барциц в громкоговоритель напомнил, что абхазские военные принимают участие в СВО, а будущее республики возможно только вместе с Россией.

Обстановка у Парламента Абхазии в Сухуме. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Нет здесь антироссийских настроений. Наши ребята в Донбассе свои головы складывают за Русский мир, за победу, за наше с вами будущее. Наше общее будущее возможно только вместе с Россией», — сказал Барциц.

Собравшиеся перед зданием парламента в ответ стали скандировать: «Россия», размахивая российскими и абхазскими флагами. Также они требуют отставки президента республики Аслана Бжании.

Как сообщал Life.ru, в Абхазии сегодня вспыхнули столкновения у парламента в Сухуме. Протестующие разрушили забор комплекса правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию перед зданиями парламента и администрации президента.

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Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, которые выступали против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Согласно их мнению, сначала нужно урегулировать земельные законы республики. Местные жители беспокоятся, что резкий рост бесконтрольной жилой застройки поднимет цены на недвижимость — и абхазы просто не смогут конкурировать с более состоятельными жителями крупных городов РФ.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Наталья Демьянова
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