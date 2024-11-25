Бжания после протестов поборется за кресло президента Абхазии
Бжания объявил, что будет участвовать в выборах президента в Абхазии
Аслан Бжания. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Бывший абхазский лидер Аслан Бжания, который ушёл в отставку после протестных акций, хочет попытать шансы на предстоящих досрочных выборах президента. Об этом политик рассказал в беседе с ТАСС.
«В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — заявил Бжания.
Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, вспыхнувшие после ареста некоторых оппозиционных деятелей. Люди требовали внесения изменений в законодательство. 15 ноября толпа прорвалась в комплекс правительственных зданий в Сухуме, в результате чего он был захвачен. Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке, с которым тот был вынужден согласиться. После всех событий политик покинул страну и направился в Москву.