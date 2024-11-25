Бжания после протестов поборется за кресло президента Абхазии

Бывший абхазский лидер Аслан Бжания, который ушёл в отставку после протестных акций, хочет попытать шансы на предстоящих досрочных выборах президента. Об этом политик рассказал в беседе с ТАСС.

«В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — заявил Бжания.