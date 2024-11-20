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20 ноября, 16:58

Валерий Бганба назначен исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии

Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил Валерия Бганбу и.о. премьер-министра республики. Соответствующий указ уже подписан, сообщили в пресс-службе президента. Другим указом Гунба назначил временного исполняющего обязанности премьер-министра республики.

«В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия «О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича», — говорится в указе.

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Ранее сообщалось, что депутаты абхазского парламента решили принять отставку Аслана Бжании, который возглавлял республику. Временно исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Смена власти произошла на фоне протестов оппозиции, которая требовала отставки лидера страны.

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ТАСС / Попов Владимир

Александра Мышляева
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