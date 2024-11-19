Парламент Абхазии одобрил отставку Аслана Бжании с поста президента
Депутаты абхазского парламента приняли решение об уходе с поста Аслана Бжании, ранее находившегося у руля республики.
В ночь на вторник, после переговоров между властями и оппозиционными силами, Бжания подал заявление об отставке «с целью обеспечения стабильности и соблюдения конституционного порядка в стране». В соответствии с конституцией Абхазии, парламент должен утвердить отставку. В голосовании участвовали 31 депутат: 28 поддержали решение об отставке, один высказался против, а два бюллетеня были признаны недействительными.
Временно занял пост президента страны вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Соответствующую информацию распространило агентство «Апсныпресс» в телеграм-канале.
Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходят митинги, связанные с арестом нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие выступают за изменение законодательства республики. 15 ноября ситуация обострилась: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании предъявили ультиматум об отставке. Позже лидер подал соответствующее заявление.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий