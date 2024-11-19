Парламент Абхазии одобрил отставку Аслана Бжании с поста президента

В ночь на вторник, после переговоров между властями и оппозиционными силами, Бжания подал заявление об отставке «с целью обеспечения стабильности и соблюдения конституционного порядка в стране». В соответствии с конституцией Абхазии, парламент должен утвердить отставку. В голосовании участвовали 31 депутат: 28 поддержали решение об отставке, один высказался против, а два бюллетеня были признаны недействительными.