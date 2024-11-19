Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии
Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии. Обложка © presidentofabkhazia.org
Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. По данным его пресс-службы, такое решение принято для сохранения стабильности и конституционного порядка.
Для того, чтобы отставка вступила в силу, протестующие должны 19 ноября покинуть комплекс правительственных зданий. Соответствующее соглашение подписали представители власти и оппозиция.
Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба.
Напомним, в Абхазии с 11 ноября идут беспорядки, вызванные задержанием полицейскими нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие требовали поменять земельные законы республики. 15 ноября ставки повысились: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании вручили требование об отставке.