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19 ноября, 00:14

Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии

Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии. Обложка © presidentofabkhazia.org

Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии. Обложка © presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. По данным его пресс-службы, такое решение принято для сохранения стабильности и конституционного порядка.

Для того, чтобы отставка вступила в силу, протестующие должны 19 ноября покинуть комплекс правительственных зданий. Соответствующее соглашение подписали представители власти и оппозиция.

Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства — экс-премьер Валерий Бганба.

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Напомним, в Абхазии с 11 ноября идут беспорядки, вызванные задержанием полицейскими нескольких представителей местной оппозиции. Протестующие требовали поменять земельные законы республики. 15 ноября ставки повысились: толпа захватила комплекс правительственных зданий в Сухуме, а президенту страны Аслану Бжании вручили требование об отставке.

Артур Лапсаков
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