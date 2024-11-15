Оппозиция Абхазии вручила президенту Аслану Бжании требование об отставке
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В Абхазии оппозиция вручила президенту страны Аслану Бжании требование об отставке, его передал спикер парламента Лаша Ашуба. Глава государства взял время на раздумье, заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.
Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», — приводит слова политика телеграм-канал «Республика».
Оппозиция заявила, что не намерена отступать из захваченного правительственного комплекса и готовится к обороне зданий.
Аслану Бжании 61 год. Он стал президентом Абхазии в 2020 году.
Тем временем Минтуризм страны сообщает, что отдых в Абхазии по-прежнему безопасен, гостиницы остаются открытыми.
«Внутриполитические процессы происходящие сегодня в республике, никак не отразятся на отдыхе туристов, находящихся в Республике Абхазия», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что все заключённые с туристическими операторами договоры продолжают действовать, а инфраструктура для отдыха функционирует как обычно. Абхазское Министерство туризма призвал гостей страны не беспокоиться за свою безопасность.
Напомним, что ситуация в Абхазии обострилась несколько дней назад, когда правоохранители задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. По их мнению, до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы республики. 15 ноября протесты с новой силой вспыхнули у здания правительства Абхазии. Оппозиционеры полностью захватили комплекс зданий правительства.