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15 ноября, 16:31

Оппозиция Абхазии вручила президенту Аслану Бжании требование об отставке

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Абхазии оппозиция вручила президенту страны Аслану Бжании требование об отставке, его передал спикер парламента Лаша Ашуба. Глава государства взял время на раздумье, заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.

Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», — приводит слова политика телеграм-канал «Республика».

Оппозиция заявила, что не намерена отступать из захваченного правительственного комплекса и готовится к обороне зданий.

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Аслану Бжании 61 год. Он стал президентом Абхазии в 2020 году.

Тем временем Минтуризм страны сообщает, что отдых в Абхазии по-прежнему безопасен, гостиницы остаются открытыми.

«Внутриполитические процессы происходящие сегодня в республике, никак не отразятся на отдыхе туристов, находящихся в Республике Абхазия», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что все заключённые с туристическими операторами договоры продолжают действовать, а инфраструктура для отдыха функционирует как обычно. Абхазское Министерство туризма призвал гостей страны не беспокоиться за свою безопасность.

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Напомним, что ситуация в Абхазии обострилась несколько дней назад, когда правоохранители задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. По их мнению, до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы республики. 15 ноября протесты с новой силой вспыхнули у здания правительства Абхазии. Оппозиционеры полностью захватили комплекс зданий правительства.

Никита Никонов
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