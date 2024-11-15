Оппозиция Абхазии вручила президенту Аслану Бжании требование об отставке

В Абхазии оппозиция вручила президенту страны Аслану Бжании требование об отставке, его передал спикер парламента Лаша Ашуба. Глава государства взял время на раздумье, заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.

«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», — приводит слова политика телеграм-канал «Республика».

Оппозиция заявила, что не намерена отступать из захваченного правительственного комплекса и готовится к обороне зданий.

Аслану Бжании 61 год. Он стал президентом Абхазии в 2020 году.

Тем временем Минтуризм страны сообщает, что отдых в Абхазии по-прежнему безопасен, гостиницы остаются открытыми.

«Внутриполитические процессы происходящие сегодня в республике, никак не отразятся на отдыхе туристов, находящихся в Республике Абхазия», — заявили в ведомстве.