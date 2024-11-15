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15 ноября, 14:32

МИД призвал россиян временно не ездить в Абхазию

Захарова заявила, что россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Абхазию

Россиянам не рекомендуют в настоящее время ездить в Абхазию даже по туристическим направлениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова отметила, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация, которая приостанавливает развитие страны независимо от исхода. Дипломат пояснила, что подобные сценарии не привлекут зарубежных инвесторов, вкладывающих средства для социально-экономического подъёма Абхазии. Представитель российского дипведомства добавила, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. При этом Москва надеется, что ситуация в Абхазии разрешится исключительно мирным путём.

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Напомним, что ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы республики. 15 ноября протесты вновь вспыхнули у здания правительства Абхазии. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в стране.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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