МИД призвал россиян временно не ездить в Абхазию

Россиянам не рекомендуют в настоящее время ездить в Абхазию даже по туристическим направлениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — написала дипломат в телеграм-канале.