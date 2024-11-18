Россияне массово аннулируют туры на лето в Абхазию

15-17 ноября в три раза выросли аннуляции жителями России туров в Абхазию в сравнении с аналогичным интервалом недельной давности. При этом отдельные компании столкнулись с отменой туристами 95% летних поездок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объём аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причём у отдельных компаний до 95% отмен — именно на летний период», — говорится в публикации.

Крупные туроператоры приводят данные о том, что следующим летом на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из РФ, что на 6-7% превышает показатели прошедшего высокого сезона. Причиной пересмотра планов на летние каникулы стали беспорядки и политическая нестабильность в стране.

«В отношении туров на Новый год ситуация пока другая — ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объёма аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путёвок», — отметили в АТОР.