Оппозиция Абхазии предложила замену на место президента Бжании
Оппозиция предложила назначить вице-президента Бадра Гунба главой Абхазии
Оппозиция Абхазии согласилась пойти на компромисс на переговорах по урегулированию ситуации в республике на своих условиях. Об этом сообщил лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба в ходе встречи со сторонниками.
«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остаётся действующий вице-президент [Бадра Гунба], но тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть, чтобы на предстоящих выборах президента административный ресурс не был использован в пользу представителя действующей команды», — сказал Ардзинба.
Он также отметил, что оппозиция отклонила предложение президента Абхазии Аслана Бжании, который предложил подать заявление об отставке только после того, как оппозиция покинет правительственные здания.
«Это неприемлемо. Написать заявление он может где угодно», — сказал Ардзинба.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября после задержания оппозиционеров. Люди требовали отпустить задержанных и отменить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. Накануне произошла очередная акция протеста. Глава республики назвал митинги попыткой госпереворота. 17 ноября протестующие начали демонтировать забор около парламента.