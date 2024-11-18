Оппозиция Абхазии предложила замену на место президента Бжании

Оппозиция Абхазии согласилась пойти на компромисс на переговорах по урегулированию ситуации в республике на своих условиях. Об этом сообщил лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба в ходе встречи со сторонниками.

«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остаётся действующий вице-президент [Бадра Гунба], но тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть, чтобы на предстоящих выборах президента административный ресурс не был использован в пользу представителя действующей команды», — сказал Ардзинба.

Он также отметил, что оппозиция отклонила предложение президента Абхазии Аслана Бжании, который предложил подать заявление об отставке только после того, как оппозиция покинет правительственные здания.