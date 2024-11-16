Абхазская оппозиция собирает новую акцию пока президент Бжания находится в отъезде
В Абхазии оппозиция призвала граждан к новому собранию у парламента
Президент Абхазии Аслан Бжания, который сейчас находится в родном селе Тамыш, встретится с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера республики.
«Встреча с жителями села пройдёт в субботу в первой половине дня», — указано в сообщении.
Тем временем координационный совет, объединяющий оппозицию, призвал жителей Абхазии выйти на собрание в 14:00 по московскому времени у здания парламента. По словам представителей совета, Бжания пытается «отчаянно сохранить видимость власти, цепляясь за формальности, но время его правления уже закончилось». Местное население призвали добиться отставки политика и стабилизировать политическую ситуацию в Абхазии.
Городские и районные подразделения ГАИ МВД Абхазии продолжают работать, стационарные посты ДПС находятся в повышенной готовности. По словам начальника Управления ГАИ МВД республики Дамея Авидзбы, сотрудникам поручено реагировать на нарушения правил дорожного движения.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа отметил, что Сухум остаётся единственной точкой протестной активности в стране. В других городах и районах Абхазии сохраняется стабильная обстановка.
Напомним, что 15 ноября у парламента Абхазии прошёл протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Митингующие требовали отклонить документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента. В ночь на 16 ноября стало известно, что глава республики покинул Сухум после ультиматума оппозиции.
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