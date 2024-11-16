Абхазская оппозиция собирает новую акцию пока президент Бжания находится в отъезде

Президент Абхазии Аслан Бжания, который сейчас находится в родном селе Тамыш, встретится с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера республики.

«Встреча с жителями села пройдёт в субботу в первой половине дня», — указано в сообщении.

Тем временем координационный совет, объединяющий оппозицию, призвал жителей Абхазии выйти на собрание в 14:00 по московскому времени у здания парламента. По словам представителей совета, Бжания пытается «отчаянно сохранить видимость власти, цепляясь за формальности, но время его правления уже закончилось». Местное население призвали добиться отставки политика и стабилизировать политическую ситуацию в Абхазии.

Городские и районные подразделения ГАИ МВД Абхазии продолжают работать, стационарные посты ДПС находятся в повышенной готовности. По словам начальника Управления ГАИ МВД республики Дамея Авидзбы, сотрудникам поручено реагировать на нарушения правил дорожного движения.