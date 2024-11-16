Президент Абхазии покинул столицу
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум после ультиматума от оппозиции
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум и прибыл в родное село Тамыш после ультиматума от оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста.
Напомним, 15 ноября у парламента Абхазии прошёл протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», связанного с соглашением о российских инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента.