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15 ноября, 22:48

Президент Абхазии покинул столицу

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум после ультиматума от оппозиции

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум и прибыл в родное село Тамыш после ультиматума от оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста.

Оппозиция: Президент Абхазии Бжания попросил время на раздумья об отставке
Оппозиция: Президент Абхазии Бжания попросил время на раздумья об отставке

Напомним, 15 ноября у парламента Абхазии прошёл протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», связанного с соглашением о российских инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента.

Артём Гапоненко
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