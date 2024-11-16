Президент Абхазии покинул столицу

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум и прибыл в родное село Тамыш после ультиматума от оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста.