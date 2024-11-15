Оппозиция: Президент Абхазии Бжания попросил время на раздумья об отставке
Президент Абхазии Аслан Бжания не соглашается покинуть свой пост. На переговорах с оппозицией он попросил больше времени на раздумья, заявил председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба.
Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«Вот на данном этапе депутаты уже несколько раз с ним [президентом] встречались. Он, как нам известно, просит ещё немножко времени, дать подумать и так далее. Идёт такой процесс, некая какая-то пауза, видимо там тоже совещаются между собой», — сказал Ардзинба.
По его словам, оппозиция также требует, чтобы в отставку ушли вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб.
Ранее сообщалось, что оппозиция предложила назначить исполняющим обязанности президента Абхазии спикера парламента Лашу Ашубу. Власти же считают, что этот пост должен занять Гунба.
Как сообщал Life.ru, 11 ноября ситуация в Абхазии обострилась. В тот день задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы в республике. 15 ноября протесты вновь вспыхнули с новой силой. Известно о минимум 13 пострадавших. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Сухуме и вручили президенту Абхазии Аслану Бжании требование об отставке. 61-летний Бжания занимает пост главы государства с 2020 года. В этой должности он сменил Рауля Хаджимбу.
ТАСС / Сергей Фадеичев