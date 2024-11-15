Оппозиция: Президент Абхазии Бжания попросил время на раздумья об отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания не соглашается покинуть свой пост. На переговорах с оппозицией он попросил больше времени на раздумья, заявил председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба.

«Вот на данном этапе депутаты уже несколько раз с ним [президентом] встречались. Он, как нам известно, просит ещё немножко времени, дать подумать и так далее. Идёт такой процесс, некая какая-то пауза, видимо там тоже совещаются между собой», — сказал Ардзинба.

По его словам, оппозиция также требует, чтобы в отставку ушли вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб.