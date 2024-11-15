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15 ноября, 19:17

Оппозиция Абхазии предложила назначить и.о. президента спикера парламента Ашубу

Абхазская оппозиция и власти обсуждают кандидатуру на должность исполняющего обязанности президента республики. Об этом сообщил оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим у здания администрации главы государства в Сухуме.

Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Они (власть) предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека в кабинет министров. <...> Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу», — рассказал Кварчия.

По словам депутата, у оппозиции есть и второй вариант — уйдут все, но перед этим президент назначит компромиссную фигуру премьер-министром, который затем будет исполнять обязанности главы государства.

Напомним, 11 ноября ситуация в Абхазии обострилась. В тот день задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы в республике. 15 ноября протесты вновь вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Сухуме. Также они вручили президенту Абхазии Аслану Бжании требование об отставке.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Полина Никифорова
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