Оппозиция Абхазии предложила назначить и.о. президента спикера парламента Ашубу

Абхазская оппозиция и власти обсуждают кандидатуру на должность исполняющего обязанности президента республики. Об этом сообщил оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим у здания администрации главы государства в Сухуме.

«Они (власть) предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека в кабинет министров. <...> Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу», — рассказал Кварчия.