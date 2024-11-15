Минздрав Абхазии: 13 человек пострадали в ходе беспорядков в Сухуме
В результате беспорядков в Абхазии пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, трое из них находятся под наблюдением врачей.
Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«13 человек обратились в республиканскую больницу с начала митингов. Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.
Как сообщал Life.ru, ситуация в республике обострилась несколько дней назад, когда силовики задержали нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. По их мнению, до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы республики. В пятницу, 15 ноября, когда должна была состояться сессия парламента по ратификации соглашения, протесты вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью захватили комплекс зданий правительства. В результате заседание было перенесено.
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