Минздрав Абхазии: 13 человек пострадали в ходе беспорядков в Сухуме

В результате беспорядков в Абхазии пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, трое из них находятся под наблюдением врачей.

«13 человек обратились в республиканскую больницу с начала митингов. Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.