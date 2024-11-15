Названо число российских туристов в Абхазии, где вспыхнули беспорядки
АТОР: В Абхазии сейчас находится не менее восьми тысяч российских туристов
Не менее восьми тысяч российских туристов сейчас могут находиться в Абхазии, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что большая часть россиян отдыхает в курортных местах в отдалении от столицы республики Сухума.
Протесты в Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«На данный момент в Абхазии могут находиться около восьми тысяч туристов из РФ, более половины из них — самостоятельные путешественники. Более 95% из них — на курортах в отдалении от столицы», — говорится в сообщении АТОР.
Тем временем российское посольство в Абхазии призвало находящихся в республике россиян избегать посещения мест массового скопления людей. При возникновении конфликтных ситуаций туристам рекомендовали информировать консульский отдел диппредставительства. Кроме того, российский МИД призвал соотечественников временно не ездить в Абхазию.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Протестующие перекрыли все три моста на выезде из Сухума и хотели блокировать их окончательно. Они считают, что до ратификации соглашения нужно урегулировать земельные законы в республике. 15 ноября протесты вновь вспыхнули у здания правительства страны. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в Сухуме. Также они вручили президенту Абхазии Аслану Бжании требование об отставке.
Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА