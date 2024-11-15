Названо число российских туристов в Абхазии, где вспыхнули беспорядки

Не менее восьми тысяч российских туристов сейчас могут находиться в Абхазии, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что большая часть россиян отдыхает в курортных местах в отдалении от столицы республики Сухума.

«На данный момент в Абхазии могут находиться около восьми тысяч туристов из РФ, более половины из них — самостоятельные путешественники. Более 95% из них — на курортах в отдалении от столицы», — говорится в сообщении АТОР.