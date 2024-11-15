Один час: Оппозиция Абхазии выдвинула президенту жёсткий ультиматум

Оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста, пишет ТАСС.

«Мы не отступаем, даём ему час», — заявил оппозиционер.

По словам Микаа, если президент не выполнит требование в установленное время, оппозиция намерена направиться к месту его пребывания. Для передачи ультиматума уже отправлены представители, подчеркнул политик.

Ранее Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на охватившие Сухум беспорядки. В обращении к своим сторонникам он заверил, что правительство и члены кабинета министров продолжают оставаться в республике и продолжат работу. Президент также призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и подчеркнул, что будут приложены все усилия для стабилизации ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, отметила, что Москва, оставаясь вне внутренних дел Абхазии, надеется на разрешение конфликта исключительно мирными и политическими средствами.