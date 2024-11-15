Один час: Оппозиция Абхазии выдвинула президенту жёсткий ультиматум
Оппозиция Абхазии требует отставки президента Бжания в течение часа
Митинг оппозиции в Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста, пишет ТАСС.
«Мы не отступаем, даём ему час», — заявил оппозиционер.
По словам Микаа, если президент не выполнит требование в установленное время, оппозиция намерена направиться к месту его пребывания. Для передачи ультиматума уже отправлены представители, подчеркнул политик.
Ранее Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на охватившие Сухум беспорядки. В обращении к своим сторонникам он заверил, что правительство и члены кабинета министров продолжают оставаться в республике и продолжат работу. Президент также призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и подчеркнул, что будут приложены все усилия для стабилизации ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, отметила, что Москва, оставаясь вне внутренних дел Абхазии, надеется на разрешение конфликта исключительно мирными и политическими средствами.
Напомним, сегодня у здания парламента Абхазии разгорелся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регулирует положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ. Акция быстро переросла в столкновения с правоохранителями, которые закончились штурмом зданий парламента и администрации президента.