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15 ноября, 20:11

Один час: Оппозиция Абхазии выдвинула президенту жёсткий ультиматум

Оппозиция Абхазии требует отставки президента Бжания в течение часа

Митинг оппозиции в Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Митинг оппозиции в Абхазии. Обложка © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Оппозиционные силы в Абхазии предъявили президенту Аслану Бжания ультиматум с требованием немедленной отставки. Лидер оппозиции Леван Микаа заявил, что у главы государства есть час, чтобы уйти с поста, пишет ТАСС.

«Мы не отступаем, даём ему час», — заявил оппозиционер.

По словам Микаа, если президент не выполнит требование в установленное время, оппозиция намерена направиться к месту его пребывания. Для передачи ультиматума уже отправлены представители, подчеркнул политик.

Ранее Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на охватившие Сухум беспорядки. В обращении к своим сторонникам он заверил, что правительство и члены кабинета министров продолжают оставаться в республике и продолжат работу. Президент также призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и подчеркнул, что будут приложены все усилия для стабилизации ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, отметила, что Москва, оставаясь вне внутренних дел Абхазии, надеется на разрешение конфликта исключительно мирными и политическими средствами.

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Напомним, сегодня у здания парламента Абхазии разгорелся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регулирует положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ. Акция быстро переросла в столкновения с правоохранителями, которые закончились штурмом зданий парламента и администрации президента.

Артём Гапоненко
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