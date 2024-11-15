Лидер Абхазии Бжания заявил, что он и вице-президент продолжат работать дальше

Лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и вице-президент остаются на своих постах и продолжат работать, вопреки протестам. Глава государства призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что сейчас одной из первоочередных задач властей является устранение последствий текущих событий.

Напомним, сегодня у здания парламента Абхазии разгорелся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регулирует положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ, опасаясь, что его ратификация позволит российским компаниям строить апартаменты в Абхазии, что, по мнению оппозиции, приведёт к росту цен на жильё, создаст риски для экономики и может ударить по местному бизнесу. В то же время протестующие подчеркнули, что их выступление не направлено против России.