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15 ноября, 19:16

Лидер Абхазии Бжания заявил, что он и вице-президент продолжат работать дальше

Аслан Бжания. Обложка © Пресс-служба президента Республики Абхазия

Аслан Бжания. Обложка © Пресс-служба президента Республики Абхазия

Лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и вице-президент остаются на своих постах и продолжат работать, вопреки протестам. Глава государства призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что сейчас одной из первоочередных задач властей является устранение последствий текущих событий.

«Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше», — заявил Бжания.

Напомним, сегодня у здания парламента Абхазии разгорелся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регулирует положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Митингующие требовали отклонить документ, опасаясь, что его ратификация позволит российским компаниям строить апартаменты в Абхазии, что, по мнению оппозиции, приведёт к росту цен на жильё, создаст риски для экономики и может ударить по местному бизнесу. В то же время протестующие подчеркнули, что их выступление не направлено против России.

Акция быстро переросла в столкновения с правоохранителями, которые закончились штурмом зданий парламента и администрации президента. Протестующие потребовали отставки Аслана Бжании и назначения временно исполняющего обязанности главы государства.

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Анатолий Цейко
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