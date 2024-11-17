Бжания назвал попыткой госпереворота акции оппозиции в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания расценил действия оппозиции последних дней как провокацию и попытку госпереворота в стране. Лидер дал интервью изданию «Апсныпресс». По словам политика, настало такое время, когда народ республики должен заботиться о своей родине — «она в опасности».

«И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Ещё не поздно всё отыграть назад», — сказал он.