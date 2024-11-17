Бжания назвал попыткой госпереворота акции оппозиции в Абхазии
Президент Абхазии Бжания призвал граждан не участвовать в незаконных митингах
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Президент Абхазии Аслан Бжания расценил действия оппозиции последних дней как провокацию и попытку госпереворота в стране. Лидер дал интервью изданию «Апсныпресс». По словам политика, настало такое время, когда народ республики должен заботиться о своей родине — «она в опасности».
«И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Ещё не поздно всё отыграть назад», — сказал он.
Также он призвал граждан не поддаваться на провокации и не предпринимать противоправных действий. Политик уверен, что из кризиса возможно выйти через президентские выборы, так как только они продемонстрируют волю народа.
Напомним, что протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда схватили оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить документ, нужно обсудить республиканские земельные законы. 15 ноября протесты активизировались с новой силой. Граждане полностью захватили под контроль комплекс строений правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот сбежал в родное село. Накануне произошла очередная акция протеста.