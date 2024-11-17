В Абхазии протестующие возвращают Минобороны грузовики, стоявшие у парламента

Оппозиционеры в Абхазии возвращают технику Министерству обороны, которую пригнали к зданию правительства для обеспечения порядка. Об этом журналистам рассказал и.о. главы ведомства республики Беслан Цвижба.

Возврат техники Минобороны Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

«Автомобили Минобороны Абхазии использовались для охраны общественного порядка. Сейчас они возвращаются в пункт постоянной дислокации», — сказал собеседник ТАСС.