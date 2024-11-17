В Абхазии протестующие возвращают Минобороны грузовики, стоявшие у парламента
Оппозиционеры в Абхазии возвращают технику Министерству обороны, которую пригнали к зданию правительства для обеспечения порядка. Об этом журналистам рассказал и.о. главы ведомства республики Беслан Цвижба.
Возврат техники Минобороны Абхазии. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
«Автомобили Минобороны Абхазии использовались для охраны общественного порядка. Сейчас они возвращаются в пункт постоянной дислокации», — сказал собеседник ТАСС.
Военное ведомство пригнало технику, чтобы не дать протестующим занять здания правительственного комплекса, однако люди захватили и её. С помощью машин был проломлен забор.
Напомним, ситуация в Абхазии началась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По словам демонстрантов, прежде, чем одобрить соглашение, нужно обозначить республиканские земельные законы. 15 ноября протесты начались с новой силой. Оппозиционеры полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот оставил столицу, уехав в родное село. Уже 16 ноября произошла очередная акция протеста, участие в которой приняли около пяти тысяч человек.
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