В Абхазии протестующие разожгли костры у захваченных правительственных зданий
В Абхазии протестующие разожгли костры возле захваченных правительственных зданий. Покидать территорию, судя по всему, они пока не намерены.
В Абхазии протестующие разожгли костры возле захваченных правительственных зданий. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Сейчас в Сухуме холодная погода, и, согласно прогнозам синоптиков, температура продолжит снижаться, ожидается её падение до шести градусов тепла.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, когда оппозиция освободит захваченное здание парламента. Также он предложил провести в республике досрочные выборы. Однако его инициативы были тут же отвергнуты протестующими.
Напомним, ситуация в Абхазии обострилась 11 ноября, когда задержали оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По мнению демонстрантов, прежде, чем ратифицировать соглашение, нужно урегулировать республиканские земельные законы. 15 ноября протесты вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль комплекс зданий правительства в Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу, уехав в родное село. Сегодня, 16 ноября, произошла очередная акция протеста, участие в которой приняли около пяти тысяч человек.
Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье